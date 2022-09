Charles steht unter grossem Stress

Vielleicht war er schon immer so, aber in der Vergangenheit ist sein ungehaltenes Verhalten nicht so stark aufgefallen. Möglicherweise steigt ihm seine neue Rolle als König zu Kopf und er wird übermütig, da er meint, er könne sich als König alles erlauben. Es kann aber auch durchaus sein, dass King Charles III. derzeit unter zu grossem Stress steht und noch um seine Mutter trauert – so sehr, dass ihm einfach alles zu viel wird. Verdenken könnte man ihm das schliesslich nicht, auch wenn er es besser wissen müsste. Seine Mutter hatte es damals nach dem Tod von King George VI. schliesslich auch geschafft, vor Publikum die Fassung zu bewahren. Doch Queen Elizabeth II. war auch wirklich eine Ausnahme-Persönlichkeit, wie es sie nur einmal gibt. Und Charles ist letztlich eben auch nur ein Mensch mit Macken und Emotionen.