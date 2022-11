Missachtet King Charles III. den Herzenswunsch der Queen?

Edward rechnete damit

Prinz Edward soll ab einem gewissen Zeitpunkt klar gewesen sein, dass der Titel seines Vaters wohl doch nie an ihn gehen wird, obwohl es Ende der 1990er Jahre ursprünglich mal so geplant war. In einem Interview mit der BBC im vergangenen Jahr sprach Edward aber bereits darüber, dass es «in der Theorie ein schöner Gedanke» gewesen sei, das Erbe seines Vaters anzutreten, aber die Entscheidung hänge letzten Endes an seinem Bruder, wenn dieser König wird.