Kommt Eva O'Neill ans Geburtstagsfest von Königin Silvia?

Für Schwedens Königsfamilie stehen gleich viele Feierlichkeiten vor der Tür. Denn am Tag vor Heiligabend feiert Königin Silvia ihren 80. Geburtstag. So werden an der Geburtstagsparty nebst den Familien ihrer ältesten Tochter, Kronprinzessin Victoria (46) und ihres Sohnes, Prinz Carl Philip (44), auch ihre jüngste Tochter, die in den USA lebt erwartet.