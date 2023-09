König Charles hat «keine Zeit» für Prinz Harry

Wo wird Harry während seines London-Aufenthalts wohnen?

Prinz Harry wird am 7. September in London an den WellChild Awards erwartet, bevor es dann am 9. September weiter nach Düsseldorf geht, um die Invictus Games zu eröffnen. Während Harry bei den WellChild Awards, einer Wohltätigkeitsorganisation für schwerkranke Kinder, bei der er als Schirmherr fungiert, noch ohne Herzogin Meghan (42) auftreten wird, soll seine Frau dann in Deutschland zu ihm stossen. Meghan soll dann vor allem bei der Abschlussfeier der Invictus Games eine wichtige Rolle spielen.