Ein in einen Morgenmantel gehüllter älterer Mann läuft den Krankenhauskorridor entlang, um einige Zimmer weiter einer sich ebenfalls unter ärztlicher Obhut befindlichen Person Trost zu spenden. An sich nichts Aussergewöhnliches, eine Szene, die sich weltweit täglich tausendfach abspielt. In diesem Fall von Ende Januar gibt es allerdings eine Besonderheit: Bei dem über den Korridor schlurfenden Mann handelt es sich um König Charles III. (75), bei der Person im anderen Zimmer um seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42). Der König hat zu diesem Zeitpunkt eine Operation an der Prostata erfolgreich hinter sich gebracht, die Prinzessin einen Eingriff am Unterleib gut überstanden.