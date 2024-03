König Willem-Alexander kann sich einen Kommentar nicht verkneifen

Weniger um die Gerüchte und Verschwörungen zu scheren, scheint sich der niederländische König Willem-Alexander (56). Dieser genoss am 14. März an einem Termin das Bad in der Menge, schüttelte Hände und sprach mit den Anwesenden. Vor allem viele Kinder mit niederländischen Flaggen und Papierkrönchen jubelten dem Monarchen zu und liessen sich die Gelegenheit nicht entgehen, ein paar Worte mit ihrem Idol zu wechseln.