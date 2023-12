Es war das royale Ereignis des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts: Am 6. Mai wurden König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) in der Westminster Abbey in London gekrönt. Tausende waren in der Kirche anwesend, Zehntausende jubelten dem Königspaar auf den Strassen zu, Millionen verfolgten die Zeremonie zu Hause vor dem Fernseher. Fast sieben Jahrzehnte waren seit der letzten Krönung in Grossbritannien vergangen. Damals war es Queen Elizabeth II., die gekrönt wurde. Zwar gab es auch bei Charles und Camilla Traditionen, die noch genau so wie damals zelebriert wurden. Vieles aber war auch anders.