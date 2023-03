Kronprinz Frederik äussert sich zu Margrethes Gesundheitszustand

Königin Margrethe von Dänemark (82) hat sich am 22. Februar im Rigshospitalet in Kopenhagen einer umfangreichen Rückenoperation unterzogen. «Die Operation verlief nach Plan, der Zustand der Königin ist den Umständen entsprechend gut und stabil», hiess es in einer Mitteilung des Königshauses, die unter anderem bei Instagram veröffentlicht wurde. Nun folge «eine längere Genesungszeit und Rehabilitation des Rückens».