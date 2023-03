Prinz Frederik und Prinzessin Mary verliebt in Indien

Nach vier Tagen in Indien geht es am morgigen Freitag, 3. März, bereits mit einem eng gesteckten Programm zurück in Dänemark weiter, wo Kronprinz Frederik seine Mutter Königin Margrethe (82) vertreten muss, weil sie sich kürzlich einer schweren Rücken-Operation unterziehen musste. Frederik wird die neuen Botschafter aus Rumänien, Bangladesch, Irland, Jordanien und dem Kosovo in Dänemark empfangen.