Königin Margrethe will ihre Familie an Neujahr vereinen

An Neujahr veranstaltet Königin Margrethe (83) traditionell eine Neujahrstafel, an der die dänische Monarchin Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft sowie Mitglieder der Königsfamilie an einem runden Tisch vereint und so das neue Jahr einläutet. Nun hat die Königin von Dänemark die Gästeliste zum Gala-Anlass bekannt gegeben – einige Namen auf der Liste überraschen.