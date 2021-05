Königin Máxima plagen Schuldgefühle

«Wir wussten in den letzten acht, neun Jahren vor ihrem Tod, dass etwas nicht in Ordnung war», erzählte Máxima. Es sei aber auch tabuisiert worden. So habe sie damals die genaue Diagnose ihrer Schwester nicht gekannt. Rückblickend sagt Máxima, ihre Schwester habe an Depressionen und einer Persönlichkeitsstörung gelitten.