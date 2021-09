Königin Rania gewährt Einblick in privates Fotoalbum

Denn die beiden Mädels liegen zwar in Jahren fast deren vier auseinander, hinsichtlich ihres Jubiläumstags aber haben sie sich einst wohl glatt abgesprochen. Prinzessin Salma nämlich feierte ihren 21. Geburtstag am Sonntag, ihre grosse Schwester Prinzessin Iman hingegen ist am Tag darauf, gestern Montag, 25 Jahre alt geworden. Für die jordanische Königsfamilie um Rania und ihren Ehemann König Abdullah II., 59, sowie die zwei Brüder Kronprinz Hussein, 27, und Prinz Hashem, 16, heisst das: Es wird gleich an zwei Tagen hintereinander ordentlich gefeiert! Und das nicht nur hinter Palastmauern, sondern auch auf Social Media.