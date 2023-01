Diese beiden Freudentage waren für Königin Rania von Jordanien (52) Grund genug, zwei herzerwärmende Posts auf Instagram zu veröffentlichen, um ihren ältesten Lieblingsmann und ihren jüngsten Lieblingsmann hochleben zu lassen. Für Ehemann Abdullah veröffentlichte die Königin ein Foto von sich und ihrem Gatten, auf dem sie ihm liebevoll eine Hand auf den Rücken legt und schrieb dazu: «Es gibt keinen grösseren Segen, als an deiner Seite durchs Leben zu gehen. Ich bin jeden Tag dankbar für dich.» Was für eine romantische Liebeserklärung an den Mann, dem sie seit nun schon 30 Jahren den Rücken stärkt.