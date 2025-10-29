Konten von Prinzessinnen Beatrice und Eugenie werden überprüft

Die Prinzessinnen verdienen ihr eigenes Geld

Eugenie und Beatrice dürfen ihre Titel als Prinzessinnen behalten, da es – wie bei Vater Andrew – ihr Geburtsrecht ist. Finanziell stehen die Prinzessinnen auf eigenen Beinen, haben beide studiert und arbeiten. Beatrice ist Mitbegründerin einer Tech-Beratungsfirma und mit dem Immobilienentwickler Eduardo Mapelli Mozzi (41) verheiratet, dem Gründer des Unternehmens Banda Property, das ihn zum Multimillionär machte. Gemeinsam mit den beiden Kindern wohnen sie in den edlen Cotswolds. Ihre Schwester Eugenie hingegen arbeitet in einer Galerie in London. Auch sie ist verheiratet, dies mit dem Briten Jack Brooksbank (39), mit dem sie zwei Kinder hat. Gemeinsam pendelt das Paar zwischen Portugal und London.