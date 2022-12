Krisensitzung für König Charles und Prinz William?

Wann genau die sechs Folgen der Dokuserie von Liz Garbus (52) erscheinen, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll es schon am 8. Dezember so weit sein. Doch eines ist schon vor der Veröffentlichung klar: In dieser Doku von Harry und Meghan geht es um viel – um sehr viel. So meint auch Meghan (41) im Teaser: «Wenn es um so viel geht, macht es denn nicht Sinn, unsere Seite der Geschichte zu hören?»