Die Kritik gegen die Dänen-Royals reisst nicht ab

Royaler Schuhlieferant gefeuert

Seit Anfang der 90er-Jahre ist der dänische Schuhhersteller Ecco einer der offiziellen Hoflieferanten, wenn es um Fussbekleidung geht. Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine zogen sich viele europäische Unternehmen aus Russland zurück – nur Ecco zögerte damit und machte dort noch Geschäfte. Anstatt die Zusammenarbeit mit der Firma sofort zu unterbinden, liessen sich die Royals weiterhin von Ecco Schuhe liefern – bis jetzt. Doch nun sprach das Königshaus dem Schuhvertreiber die Kündigung aus – allerdings zu spät, wie viele Dänen finden. Ein so zaghaftes Verhalten in einer so wichtigen politischen Situation können sich Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary eigentlich heutzutage nicht mehr leisten, wird bemängelt. Denn auch wenn sich die Royals traditionell aus politischen Themen heraushalten, haben sich die Zeiten geändert. Um die Sympathie des Volkes zu behalten, müssen sie ein Umdenken in Gang setzen.