Kronprinzessin Mary überstrahlt alle beim Neujahrsdinner in Kopenhagen

Nach Abdankungsankündigung

Am Tag zuvor hatte Königin Margrethe II. (83) in der Live–Ansprache zum Jahreswechsel überraschend ihre Abdankung in zwei Wochen angekündigt. Mit dem geplanten Abschied vom dänischen Thron ihrer Schwiegermutter am 14. Januar 2024 wird die gebürtige Australierin Mary voraussichtlich zur neuen Königsgemahlin Dänemarks. Margrethe ist seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926–2022) mit 52 Jahren auf dem dänischen Thron die dienstälteste Monarchin Europas.