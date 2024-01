Es war ein Schock für viele Däninnen und Dänen: Mitte in ihrer Neujahrsansprache verkündete Königin Margrethe II. von Dänemark (83), dass sie zugunsten ihres Sohnes Kronprinz Frederik (55) abdanken werde – und das bereits Mitte Januar. Für viele unvorstellbar, schliesslich sitzt die Monarchin bereits seit 52 Jahren auf dem dänischen Thron und betonte bisher auch immer, dass dies bis zu ihrem Tod so bleiben soll. Aber: «Die Zeit fordert ihren Tribut, und die Zahl der ‹Wehwehchen› nimmt zu. Man kann nicht mehr so viel unternehmen, wie man es früher geschafft hat», so Margrethe in der Ansprache.