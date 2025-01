Kronprinzessin Victoria ist die Königin der Schnäppchen-Mode

Zara-Jacke aus dem Sale

Aber vor allem mit einem Detail begeisterte die Ehefrau von Prinz Daniel (51) ihre Fans: dem Preis ihrer Glitzerjacke. Wer den Look von Kronprinzessin Victoria nachstylen will, muss dafür nicht allzu tief in die Tasche greifen. Gerade einmal 36 Franken kostet das royale Stück vom Modehaus Zara. Wer den Look der Prinzessin kopieren will, muss sich allerdings beeilen, denn die Jacke ist schon fast ausverkauft.