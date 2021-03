Kronprinzessin Victoria strahlt Corona-Sorgen weg

Anlass für ihre Videobotschaft war die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft, die aktuell in Stockholm stattfindet. Dazu sagte die Tochter von König Carl Gustaf, 74: «Ich bin so stolz darauf, dass unsere wunderschöne Hauptstadt die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft ausrichten kann.» Sie wünschte, sie hätte an der Eröffnungsfeier in der Ericsson Globe Arena dabei sein können.