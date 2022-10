Kronprinzessin Victoria plaudert über ihr Privatleben

Schon seit Kindertagen naturbegeistert

Victoria erzählt Margaux Dietz, dass sie praktisch in der Natur aufgewachsen sei, da diese von Beginn an eine grosse Rolle in ihrer Familie gespielt habe. «In unserer Familie war es schon immer so, dass wir viel Zeit in der Natur verbrachten und viel über die Natur gesprochen haben. Und nicht nur, was die Natur für uns tut, sondern auch mit uns», so die Thronfolgerin zur Influencerin.