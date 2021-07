Lady Diana war die Letzte ihrer Ikonen-Zunft

Und doch war es genau das, was Diana so nahbar gemacht hat. Wer würde sich nicht verstecken wollen, wenn von einem Tag auf den anderen plötzlich alle Augen und Kameralinsen auf einen gerichtet wären? Als die Presse die Frau an Charles' Seite aufspürt, sorgt Erzieherin Diana für einen ersten bleibenden Eindruck. Weil die Sonne just in dem Moment hinter den Wolken hervorscheint, als auf den Auslöser gedrückt wird, wird Dianas Rock transparent und lässt ihre Beine durchschimmern. Es ist der erste Moment der Diana Spencer als Partnerin von Prinz Charles. Und der erste Moment in der Geschichte der Lady, der bleiben wird – auch, weil er so normal ist, dass er jeder passieren könnte.