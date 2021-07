Lady Kitty Spencer hat nicht nur Dianas Glamour geerbt

Doch sich nur auf ihrem guten Aussehen auszuruhen, ist nichts für Kitty, die eigentlich Katherine Eleanor heisst. Nach der Schulzeit, die sie in Südafrika verbracht hat, blieb sie in der Wahlheimat ihrer Mutter und besuchte die Universität in Kapstadt. Dort studierte sie Psychologie, Politik und englische Literatur. Später zog sie nach Florenz, wo sie Kunstgeschichte und Italienisch büffelte. Und als ob sie damit nicht schon genügend Abschlüsse gehabt hätte, hängte sie auch noch einen Master in Luxury Brand Management in London an.