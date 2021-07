Lady Kitty Spencer, die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997), hat geheiratet. Die 30-Jährige nahm bereits am Samstag den 62-jährigen Millionär Michael Lewis in der Nähe von Rom in der berühmten Villa Aldobrandini zu ihrem Ehemann, wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtete.

Vor allem ihr opulentes und majestätische Brautkleid sorgte bei der Zeremonie für mächtig viel Aufsehen: Spencer schlüpfte für diesen besonderen Tag in ein klassisch weisses Brautkleid designt von Dolce & Gabbana, das royaler kaum sein konnte. Das Luxus-Modehaus postete auf Instagram einen kurzen Clip sowie ein Foto, das die Braut in der opulenten Traumrobe zeigt.