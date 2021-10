Was für ein aufregender Abend für Leah Isadora Behn, 16! Im extravaganten Kleinen Schwarzen schritt sie am vergangenen Freitag gemeinsam mit ihrer Mutter Prinzessin Märtha Louise, 50, über den roten Teppich. Der Anlass: Die Verleihung der «Vixens Influencer of the Year»-Awards. Unter den Nominierten: Die norwegische Prinzessinnen-Tochter.