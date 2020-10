Davon macht er allerdings wenig Gebrauch. Viel eher hat er schon seit seiner Jugend eigene Träume verfolgt. Als Sohn von Stéphanie und deren ehemaligen Bodyguard, Daniel Ducruet, aufgewachsen, interessiert er sich schon früh für Sport. Nach der Schule absolviert er einen Sommerjob im Wassersport-Departement der Société des bains de mer de Monaco. Zudem erhält er in diversen Praktika beim AS Monaco Einblick in die Branche, für die er brennt. 2015 schliesslich schliesst er an der Western Carolina University in den USA seinen Bachelor in Sportmanagement ab.