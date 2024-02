Ausgaben stiegen an

Insgesamt verwendete sie rund 2023 62 Millionen dänische Kronen – 7,9 Millionen Franken – für mehrwertsteuerpflichtige Waren und Dienstleistungen. Darin sind Gehälter und nicht-mehrwertsteuerpflichtige Gegenstände noch nicht berücksichtigt.



Das markiert einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. 2022 soll sie umgerechnet 5,9 Millionen Franken ausgegeben haben. Generell stiegen die Ausgaben der Königin während der letzten Jahre ihrer Regentschaft kontinuierlich an. Der Finanzchef des Königshauses klärt auf: «Der Anstieg der Ausgaben im Jahr 2023 ist darauf zurückzuführen, dass Königin Margrethe in den letzten Jahren umfangreiche Renovierungsarbeiten am Schloss Marselisborg durchgeführt hat.»