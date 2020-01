Märtha Louise fühlte sich als Prinzessin nicht wohl

Als sehr belastend empfand die Prinzessin, die aktuell mit ihrer Beziehung zum umstrittenen Schamanen Durek Verrett für Schlagzeilen sorgt, die ständige Beobachtung durch die Medien: «Die Presse begann sehr früh über mich zu schreiben und sie taten es die ganze Zeit.» Die Fotografen hätten sie 24 Stunden am Tag verfolgt und lauerten vor ihrem Haus. Märtha Louise wandte sich schliesslich an einen Psychologen, was ihr geholfen hat.