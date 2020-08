«Ich hatte ein paar wirklich schlimme Tage»

Doch die Prinzessin musste an Weihnachten einen weiteren herben Verlust hinnehmen. Ihr Ex-Mann Ari Behn hat sich im Alter von 47 Jahren nach längerem Kampf gegen psychische Probleme das Leben genommen. Mit dem Schriftsteller war Märtha Louise von 2002 bis 2016 verheiratet, er ist der Vater der drei Kinder Maud Angelica, 17, Leah Isadora, 15, und Emma Tallulah, 11. «Du warst der warmherzige, lustige, weise und und grossartige Vater für unsere Mädchen, den sie nun so sehr vermissen», trauerte Märtha Louise wenig später auf ihrem Instagram-Profil. «Aber nun ist nur noch Leere da, wo du vorher warst. Wir empfinden so grosse Trauer und so tiefen Schmerz.» Es mache sie traurig, fügte die Prinzessin an, «dass du nie wirklich verstanden hast, wie sehr du geliebt wurdest».