Märtha Louise versetzt Fans mit Schock-Gesicht in Aufruhr

Die Norwegerin, die eigentlich für ihre natürliche und ungeschönte Art auf Instagram abgefeiert wird, hat mit dem Video ihre Fans in Aufruhr versetzt. Hat die Prinzessin etwas mehr als drei Monate nach ihrem 50. Geburtstag doch Mühe mit dem Älterwerden? Empfindet sie das Altern wie «Sex and the City»-Star Kristin Davis, 56, als «extremen Stress» und will sich zumindest optisch nichts davon anmerken lassen? Hat sie sich in der Heimat ihres Partners, Schamane Durek Verrett, 47, dem US-amerikanischen Schönheits-Kult gebeugt und sich unters Messer gelegt? Hat der Schönheitschirurg gepfuscht?