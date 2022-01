Kristin Davis empfindet Altern als «extremen Stress»

«Sehr stressig und schwierig»

Dieser Teil des Älterwerdens sei «immer sehr stressig und schwierig» für sie gewesen. «Man blickt immer auf sein Leben zurück und denkt: 'Oh, da sah ich toll aus.' Aber in dem Moment denkt man das nie. Das tut wahrscheinlich niemand.» Sie habe immer wieder schlechte Tage, so Kristin Davis weiter. «Tage, an denen ich mein Gesicht - wie Joan Crawford - einfach in eine Schüssel voll Eis stecken will.» «And Just Like That»-Macher Michael Patrick King sage dann immer: «Hör zu: Keiner von uns versucht nicht, so auszusehen, wie wir es einmal taten.»