Märtha Louises Schamane greift die Königsfamilie an

«Fremdenfeindlich und rassistisch ist, ohne es zu merken»

Für Verrett ist die norwegische Gesellschaft nämlich fremdenfeindlich – und von dieser Anschuldigung wird auch die Königsfamilie nicht verschont. «Die Royals sind die grössten Rassisten von allen, sie leben in einer Blase und haben null Verständnis dafür», wird der Lebensgefährte von Märtha Louise von «Bunte» zitiert. Vorausgegangen war ein Test, den er seiner zukünftigen Frau unterzogen hatte. «Ich habe ihr einen Streich gespielt, um herauszufinden, ob sie Rassismus in sich trägt, und natürlich tat sie das», so der Schamane weiter. Und da sie Teil der königlichen Familie sei, würde ergo auch der Rest diese Einstellung in sich tragen. «Sie wusste nicht, wie Rassismus aussieht oder sich anfühlt. Sie kannte die Nuancen der Behandlung von Schwarzen nicht und hat das erst in unserer Beziehung erkannt», so Verrett und ergänzt in dem Podcast: «Meine Reaktion und meine Gefühle gegenüber Norwegen unterschieden sich also von dem, was sie anfangs sah, bis sie über diese Dinge lernte und es schliesslich mit eigenen Augen sah.»