Mary und Frederik bringen Dänemark zum Rennen

Man kennt sie in Uniform und edler Robe. Oder dann noch in Winterkleidung in Verbier. Kronprinz Frederik, 53, und Kronprinzessin Mary, 49, von Dänemark aber können auch ganz anders. Am Sonntag zeigten sie sich in Jogging-Ausrüstung, zusammen mit rund 80'000 Däninnen und Dänen.