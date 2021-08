Neue Lebensabschnitte für Europas Jung-Royals

Entsprechend werden auch Königin Letizia, 48, und König Felipe, 53, von Spanien bald ihre Tochter in die grosse weite Welt verabschieden müssen. Dass die 15-jährige Pinzessin Leonor auf das renommierte College darf, hat übrigens nichts mit ihrer privilegierten Herkunft zu tun. So betonte der spanische Palast, dass die Prinzessin von Asturien wie alle anderen Jugendlichen ein anonymes Aufnahmeverfahren durchlaufen habe, um an der Schule angenommen zu werden. Gleich wie demnach also König Willem-Alexander der Niederlande, aber auch Kronprinzessin Elisabeth von Belgien, 19, welche das College erst vor ein Jahr ebenfalls abgeschlossen hat.