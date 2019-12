Fangen wir mit etwas Leichtem an. Meghan hält ihre Haare gerne in einem Messie Bun zusammen. Das ist quasi eine Art loses Haarknäuel. Ein paar Strähnen flattern um ihr Gesicht. Das ist übrigens eine höchst moderne Art und Weise, lange Haare zu bändigen. Bei Meghan ists gleich ein Protokollbruch. Royals sollten ihre Haare üblicherweise in der traditionellen «facelift»-Strenge nach hinten zurren. Hand aufs Herz – ist das wirklich sooooo schlimm und wild? Wir finden: Immer noch ziemlich royal. Und elegant.