Das hat auch historische Gründe. Die britischen Royals funktionieren seit Jahrzenten in einer Art Symbiose mit britischen Medien. Es gibt diverse Royal-Experten mit einer Akkreditierung am Hof, die – so heisst es – via Palastmitarbeiter*innen mit Infos aus dem engsten Familienkreis gefüttert werden. Dass diese Infos nicht einfach aus purer Freude am Informationsfluss gestreut werden, liegt irgendwie auf der Hand. Eine sinnvolle Kommunikationsstrategie ist in jedem Fall zielorientiert und zweckrational.