Meghan schielt auf Senatssitz und zeigt wenig Taktgefühl

Ihre Stimme hat Herzogin Meghan, 40, seither immer wieder erhoben. Setzt sich gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry, 37, für Klimaschutz ein. Plädiert für eine gerechte Impfstoffverteilung. Gegenwärtig engagiert sie sich stark für bezahlten Elternurlaub in den USA, der so noch nicht arbeitsrechtlich festgelegt ist. Als politisches Engagement allerdings will die ehemalige Schauspielerin ihren Effort nicht bezeichnet. Als Rednerin bei der Veranstaltung Minding the Gap erklärte sie, dass das Thema bezahlte Elternzeit für sie kein politisches sei, sondern ein humanitäres.