Meghan verrät in ihrer Kochshow viel mehr als nur Rezepte

Ihre Luxus-Outfits

In ihrer Show zeigt sich Meghan gern barfuss mit lässigem Jeanshemd und weisser Hose von Zara. Völlig normal also. Doch der Trailer zeigt, dass Herzogin Meghan nicht nur auf kostengünstige Teile setzt, wenn es um ihre Garderobe in der Show geht. In insgesamt sechs Outfits sieht man sie in der Vorschau, von hübschen Sommerkleidern über Strick-Shirts bis hin zu Einteilern. Und natürlich immer mit dem passenden Schmuck, der perfekt auf das jeweilige Outfit abgestimmt ist. Kostenpunkt der Outfits alleine im Trailer: rund 72'000 Franken. Wobei das teuerste Stück weder eine Hose noch eine Bluse ist, sondern ein Armband von Lorraine Schwartz mit einem Preis von 17'000 Franken. Nur weil es eine Kochshow ist, heisst das noch lange nicht, dass man auf Glamour verzichten muss.