Juliane bestätigte das Ende der Beziehung gegenüber der norwegischen Zeitung «Nettavisen» per SMS mit den Worten: «Marius Borg Høiby und ich haben uns getrennt.» Unter dem Liebes-Aus scheint sie aktuell nicht sehr zu leiden. So schrieb sie weiter: «Ich fühle mich jetzt viel besser.» Was zur Trennung geführt hat, ist nicht bekannt. Mehr wollte Juliane Snekkestad nämlich nicht preisgeben.