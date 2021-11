Mini-Details auf dem Foto trüben Charlènes Familieneinheit

Ihn erinnert die Aufstellung des Quartetts an ein «typisches Familienfoto, das in Urlauben und bei offiziellen Anlässen häufig geschossen wird». Das ist dem Experten zufolge daran zu erkennen, dass die Eltern hinter den Kindern stehen und ihre Hände auf den Nachwuchs gelegt haben. Dabei fällt auf, dass Charlène Jacques besonders innig herzt, was mehr Zuneigung ausstrahle als Alberts Berührung in Richtung Gabriella. Jacques «wirkt schon etwas gequetscht in der Situation. Seine Hände zeigen nicht klar, ob er sich befreien oder ob er in der Situation bleiben möchte.»