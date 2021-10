Und das ist dann doch alles andere als selbstverständlich. Schliesslich fegt Prinz Carl Philip in einem echten Rennwagen über die Strecke, setzt sich grosser Gefahr aus und sorgt für mächtig Tempo. Dahingegen gemächlich gehen es meist seine beiden Buben an: Sie nicken beim Anfeuern ihres Papas schon mal ein und begeistern sich eher für die Autos an sich denn für die aufheulenden Motoren auf der Rennstrecke. Und bei deren Dezibel-Lautstärke will es also wirklich was heissen, dass die Jungs auf der Tribüne immer wieder für die Musik sorgen. Aber mit ihren Faxen und Gesten sind sie einfach viel zu herzig, um den Blick nur auf das eigentliche Geschehen zu lenken, wie sie am Wochenende wieder bewiesen haben.