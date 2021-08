Er landete auf dem 6. und 11. Platz – doch einen Stich gegen ganz besondere andere Jungs hatte er damit noch lange nicht. Prinz Carl Philip, 42, vermochte beim Porsche Carrera Cup Scandinavia auf der Motorsport-Rennstrecke in Karlskoga zwar fahrtechnisch zu überzeugen, doch die Show musste sich der Royal dennoch stehlen lassen. Und das aus den eigenen Reihen: Seine Söhne Prinz Alexander, 5, und Prinz Gabriel, 3, waren gleich an beiden Renntagen am Freitag und Samstag mit dabei. Und das in absoluter Hochform!