Bei diesen Gästen wird Julians Taufe fast zur Nebensache

Was für ein grosser Tag für den kleinen Mann! Prinz Julian, das viermonatige Nesthäkchen von Prinzessin Sofia, 36, und Prinz Carl Philip, 42, feierte am Samstag Taufe. Wobei das Feiern beim Neugeborenen nicht ganz so weit oben auf der Prioritätenliste stand. Den Fototermin etwa vor der Schlosskirche Drottningholm verpennte der Kleine glatt – und damit auch seinen ersten grossen Auftritt in der Öffentlichkeit.