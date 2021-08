Gerade erst begeisterten die schwedischen Royals die Fans mit einem Familienfoto aus den Ferien auf der Insel Öland. Nun steht bereits die nächste Zusammenkunft in grosser Runde an: Heute Samstag wird das jüngste Mitglied der schwedischen Königsfamilie getauft. Prinz Julian, vier Monate, wird in der Schlosskirche zu Drottningholm in die christliche Glaubensgemeinschaft aufgenommen.