Tauffotos lassen Schweden in neuen Jöh-Sphären schweben

Wie die schwedische Zeitschrift «Svensk Damtidning» nämlich berichtet, haben sich Madeleine und Chris, die mit ihren Kindern nach Florida ausgewandert sind, kürzlich die Schule angesehen, die auch Leonores Cousine Estelle besucht. Ob sie tatsächlich überlegen, wieder ganz nach Schweden zurückzukehren, liess das Pressebüro des Hofs auf Anfrage der Zeitschrift unbeantwortet. Das Volk zumindest dürfte es freuen: Es hat sich in den Sommerferien wieder so fest in Madeleine verguckt, dass es sie gar nicht mehr gehen lassen will. Sein Appell in Richtung der Prinzessin zumindest war eindeutig: «Du wirst hier in Schweden gebraucht, Madeleine!»