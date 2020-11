Mit diesen Familienmitgliedern feiert die Queen Weihnachten

Genauso geht es momentan Queen Elizabeth II., 94. Erschwerend kommt für sie die Regel hinzu, dass man in Grossbritannien zwischen dem 23. und dem 27. Dezember maximal zwei weitere Haushalte treffen darf. Die Queen – für die keine Ausnahme gilt und die mit gutem Beispiel voran gehen will – muss sich also überlegen, mit welchen zwei Familien sie die Feiertage verbringen möchte.