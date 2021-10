Mit Fergie geht wegen Enkelin Sienna das Grosi-Glück durch

Es wird deutlich spürbar, wie sehr Herzogin Sarah in ihrer Grossmutter-Rolle aufgeht. Erst kürzlich hat sie in einem Essay im Magazin «Good Housekeeping» davon berichtet, wie sehr sie ihre neue Aufgabe begeistert. Mit 61 sei sie eine junge Grossmutter, sinnierte Fergie. «Aber ich liebe es. Ich trage jeden Tag ein Lächeln im Herzen, weil: So fühlt es sich nun einmal an, wenn man Grossmutter ist. Ich habe viele tolle Ideen, was ich alles mit meinen Enkelkindern unternehmen könnte.»