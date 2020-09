Mit ihrem Engagement sorgt Meghan für rauchende Hofköpfe

In einer Rede zu den Absolventinnen und Absolventen ihrer alten High School in L.A. sprach Markle über den durch Polizeigewalt herbeigeführten Tod von George Floyd und die «Black Lives Matter»-Bewegung. «Was passiert ist, ist absolut verheerend», sagte sie. Sie sei sich zuerst nicht sicher gewesen, was sie zu den Schülern sagen solle, aber das einzig Falsche sei, nichts zu sagen. «Es tut mir leid, dass ihr in einer Welt aufwächst, in der Rassismus noch so präsent ist.» Bereits früher hat sie von rassistischen Erlebnissen als Kind einer Dunkelhäutigen und eines Weissen erzählt. «Rassismus ist etwas so Persönliches. Viele Dinge, die ich hörte, waren sehr verletzend. Ich bin stolz auf mein Erbe, von beiden Seiten.» Jedes Leben zähle gleich. «Eine durchmischte Welt macht das Leben noch viel schöner.»