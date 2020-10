Mit Leonor ist Spanien vor jedem Sturm geschützt

Als Royal ist Leonor fast zwangsläufig eine viel abgelichtete junge Frau. Allerdings sagt ihr die Rolle auf der anderen Seite der Kamera fast mehr zu. Ja, alle Royal-Fans dürfen sich freuen: Die Riege der royalen Fotografinnen wird mit Leonor erweitert! Was Herzogin Kate, 38, in Grossbritannien und Kronprinzessin Mette-Marit, 47, in Norwegen sind, steht in Form von der jungen Prinzessin auch in Spanien in den Startlöchern.