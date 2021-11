Für Schwestern-Zeit sind Bea und Eugenie nie zu beschäftigt

Die Einladung zum Dinner von Sofia Blunt am Mittwochabend nahmen die beiden Schwestern denn gemeinsam wahr – was wenig erstaunt. Schliesslich sind die beiden Töchter von Prinz Andrew, 61, und Sarah Ferguson, 62, ganz eng miteinander. Geht es um ein starkes Band zwischen Schwestern, macht den britischen Prinzessinnen so schnell keiner etwas vor. Die beiden zeigen sich immer wieder innig und vertraut. «Wir sind für einander der Fels in der Brandung», stellte Eugenie in einem Interview mit der «Vogue» klar. «Wir sind die einzige Person im Leben der anderen, die genau weiss, was die andere durchmacht.»